Elicottero a bassa quota nel Saronnese: esercitazione per l’elisoccorso a Cislago (Di sabato 8 febbraio 2020) Elicottero a bassa quota nel Saronnese. I fari e il rumore delle eliche non sono passati inosservati nella serata di venerdì. A rendere tutto ancora più misterioso l’assenza di luce. E c’è chi si è rivolto alle forze dell’ordine per sapere che cosa fosse successo e chi invece ha chiesto sui social. A Cislago nei pressi della ferrovia Saronno-Varese si è tenuta un’esercitazione. E’ stato impiegato un Elicottero di Areu per il servizio di pronto soccorso. Il mezzo è stato fatto atterrare nei pressi di una piattaforma di atterraggio notturno in via Nobile. su Il Notiziario. ilnotiziario

