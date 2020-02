Denunciato tifoso del Lecce per lo striscione contro Conte (Di venerdì 7 febbraio 2020) Lo striscione contro Conte esposto lo scorso 19 gennaio allo stadio di Lecce? La Digos ha pescato il responsabile. Si tratta di un ultrà Leccese di 36 anni, che lo ha posizionato in bella vista nella curva Nord dello stadio di Via del Mare. I poliziotti lo hanno individuato grazie ai filmati della videosorveglianza. Lo hanno Denunciato per reato di «divieto di esposizione di striscioni incitanti alla violenza o recanti ingiurie» previsto dalla normativa di settore. Ora per lui è in corso il procedimento amministrativo per l’irrogazione del DASPO da parte del Questore. Gli verrà anche imposta la multa per aver violato il regolamento d’uso dello stadio. Le indagini continuano per capire chi lo ha aiutato ad esporre lo striscione, perché tutti concorrono per lo stesso reato. L'articolo Denunciato tifoso del Lecce per lo striscione contro Conte ilNapolista. ilnapolista

