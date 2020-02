Crash Bandicoot: compaiono in rete le prime immagini del gioco per mobile (Di venerdì 7 febbraio 2020) Ora che i giochi più celebri della serie Crash Bandicoot hanno ricevuto il trattamento remaster (tra la N. Sane Trilogy e Crash Team Racing: Nitro-Fueled), qual è il prossimo passo per l'iconico eroe del gioco? A quanto pare il debutto su mobile.L'account Twitter Jump Button ha recentemente rivelato quelle che sembrano essere le prime immagini di un gioco mobile Crash Bandicoot prodotto da King di Activision. Le immagini, visibili qui sotto, ci mostrano il celebre eroe, il gameplay e le possibili opzioni di personalizzazione.Leggi altro... eurogamer

