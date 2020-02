Coppa del Re, con la nuova formula: Real e Barcellona fuori e semifinali a sorpresa (Di venerdì 7 febbraio 2020) Real Madrid e Barcellona sono state eliminate nei quarti di finale di Coppa del Re. La squadra di Zidane ha perso in casa 4-3 con la Real Sociedad, mentre i catalani sono stati battuti 1-0 a Bilbao. Nessuna delle tre big di Spagna è in semifinale, non accadeva dal 2003. La nuova formula ha prodotto emozioni e sorprese. In semifinale ci sono il Mirandes (squadra di seconda serie), il Granada (una sola finale disputata) e le basche Athletic Bilbao e Real Sociedad che non vincono il trofeo dagli anni '80. fanpage

