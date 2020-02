Vicini al picco di influenza, 795mila casi in una settimana: l’elenco delle regioni con più contagi (Di giovedì 6 febbraio 2020) In Italia è boom di contagi dell'influenza e il picco stagionale arriverà a beve. Solo nell'ultima settimana sono stati registrati, secondo i dati InfluNet dell'Istituto superiore della Sanità 795mila, soprattutto tra i bambini di età inferiore ai cinque anni. Le regioni più colpite sono la Val D'Aosta, la Lombardia, l'Umbria, le Marche, il Lazio, l'Abruzzo, il Molise e la Basilicata. fanpage

