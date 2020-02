UNISAORIENTA 2020: l’astronauta Guidoni si racconta alle future matricole (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Milleduecento studenti degli Istituti superiori di Napoli, Salerno e Avellino hanno raggiunto questa mattina l’Università di Salerno per la quarta giornata di UNISAORIENTA 2020. L’evento di orientamento di Ateneo, giunto alla sua 16esima edizione e promosso dal Centro CAOT, sta coinvolgendo numerose scuole del Mezzogiorno, per presentare loro le opportunità formative e di servizio presenti nei campus di Fisciano e di Baronissi. La professoressa Rosalba Normando, delegata all’organizzazione di UNISAORIENTA 2020, ha aperto la mattinata illustrando programma e ospiti della giornata. Il Prorettore prof. Mario Vento, nel suo benvenuto al giovane uditorio dell’Aula Magna di Ateneo, ha raccontato: “Oggi è una giornata dedicata alla consapevolezza che deve viaggiare di pari passo ... anteprima24

