Ultime Notizie Roma del 06-02-2020 ore 18:10 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione giovedì 6 Febbraio in studio a Giuliano Ferrigno e di 2 morti e 31 feriti il bilancio finale del deragliamento di un treno ad alta velocità Frecciarossa avvenuto questa mattina a Ospedaletto Lodigiano riferito l’assessore al Welfare della Regione Lombardia per causa dell’incidente potrebbero essere ricondotte ad alcuni lavori di manutenzione sulla linea in particolare ad uno scambio le vittime sono i due macchinisti Giuseppe Cicciu di 51 anni di Reggio Calabria e Mario di cunzo 59 anni di Capua secondo una prima ricostruzione la luce del treno che in quel momento che già da circa 290 km orari treno uscita dai binari finendo contro una palazzina delle ferrovie il resto del convoglio ha proseguito per un chilometro fino a quando una carrozza si è ribaltata poteva essere una carneficina denuncia al prefetto di Lodi ... romadailynews

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: balzo nuovi contagi in #Cina, ora oltre 24.300. Nelle ultime 24 ore 3.887 infezioni e 65 morti, in tu… - La7tv : #omnibus Un #treno dell’alta velocità #frecciarossa è deragliato questa mattina alle 5.35 all’altezza di Ospedalett… - SkyTG24 : Coronavirus, 565 morti e 28mila contagi. DIRETTA -