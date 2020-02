Trono Over: Ida e Riccardo ci ripensano, lui decide di… (Di giovedì 6 febbraio 2020) La relazione tra Ida e Riccardo continua a essere particolarmente complessa: prima vogliono sposarsi, poi cambiano idea. Sembrava che tra loro fosse finita di nuovo; Ida, la scorsa settimana, si è presentata in puntata piangendo disperatamente. Oggi però… La foto della riconciliazione Ida e Riccardo sono ufficialmente tornati insieme! A confermarlo è proprio lui che ha postato sulla propria pagina Instagram uno scatto di loro due insieme accompagnato dalla caption: “Io sono con te in ogni maledetto istante che ci vuole dividere e non ci riesce @idaplatano”. Dunque, crisi scongiurata. L'articolo Trono Over: Ida e Riccardo ci ripensano, lui decide di… proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

jesswalker__ : RT @Jessica196j: Per chi si chiede ancora perché il trono over è inarrivabile: #uominiedonne - ultimoaddio : RT @Jessica196j: Per chi si chiede ancora perché il trono over è inarrivabile: #uominiedonne - brokenbiiitch : RT @nicolerossi7: Comunque se incontri qualcuno, anche se non vi siete simpatiche nel contesto televisivo, si saluta. È educazione, non è c… -