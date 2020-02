Treofan, presunte trattative in corso con Jcoplastic: i sindacati invocano tavolo al Mise (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto“Abbiamo chiesto chiarimenti a Confindustria per quanto riguarda le notizie apparse sulla stampa in merito alla vertenza Treofan. Per noi la priorità rimane la condizione dei lavoratori. Valuteremo gli eventuali progetti industriali in base alla tenuta degli stessi sul lungo periodo“. È la dichiarazione racchiusa in un comunicato delle Organizzazioni sindacali salernitane Filctem, Femca, Uiltec inviata agli organi di stampa in merito ad alcune indiscrezioni che riguardano la trattativa in corso tra la Treofan del Gruppo Jindal e il Gruppo Jcoplastic. Per i sindacati non è più possibile rinviare la convocazione del tavolo Nazionale al Mise per capire effettivamente ed ufficialmente lo stato delle operazioni in corso, alla presenza di tutti i soggetti imprenditoriali ed istituzionali interessati dalla vicenda, al fine di capire a che ... anteprima24

