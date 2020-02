Toscani: «Mi scuso per quella frase sul Morandi. Di più: ho vergogna anche di scusarmi» (Di giovedì 6 febbraio 2020) Qualche giorno fa Oliviero Toscani è stato al centro della bufera per una frase pronunciata nel corso della trasmissione radio “Un giorno da pecora”. Commentando la foto che lo ritrae con Benetton e i fondatori delle Sardine ha dichiarato: “Ma a chi interessa che caschi un ponte, smettiamola”. Oggi, intervistato da Repubblica, e dopo aver scatenato l’indignazione del mondo intero, anche di quello istituzionale, il fotografo si scusa. «Mi scuso. Di più: ho vergogna anche di scusarmi. Sono distrutto umanamente e profondamente addolorato». Toscani ha spiegato la sua posizione. «Ho detto quelle parole infelici, ma la mia frase è stata estrapolata dal contesto. Volevo solo dire che Fabrica è un centro culturale che non ha nulla a che fare con Autostrade. E che non stavamo discutendo di quello, del ponte Morandi che è cascato. Il ponte non c’entra nulla con le ... ilnapolista

