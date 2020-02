Sanremo 2020 Morgan | clamorosa protesta | “Stasera non canto” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Festival di Sanremo 2020 Morgan è in protesta ed invia una lettera al direttore di Rai 1. L’ex vocalist dei Bluvertigo minaccia di non esibirsi. Non è tutto rose e fiori a Sanremo 2020: c’è anche chi non sorride affatto, come Morgan ad esempio. L’ex leader dei Bluvertigo, che concorre insieme a Bugo, occupando però … L'articolo Sanremo 2020 Morgan clamorosa protesta “Stasera non canto” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : -