Sanremo 2020, la scaletta della terza serata (Di giovedì 6 febbraio 2020) Nonostante, a tratti, la nottata sia sembrata infinita (soprattutto per i cantanti in attesa di potersi esibire), tanto da posticipare a sabato la performance di Sabrina Salerno, il Festival di Sanremo 2020 vince anche la seconda serata, con 9.693.000 spettatori e 53,3% di share medio (perché la seconda parte, dopo la mezzanotte, si è dimezzato) ed è quindi pronto per la terza serata. Quella di giovedì 6 febbraio è una puntata particolarmente speciale, perché la tradizionale serata dei duetti sarà all'insegna delle celebrazioni dei 70 anni del Festival di Sanremo. In questa occasione, si esibiscono quindi tutti e 24 i Big in gara, che si cimenteranno con altrettante canzoni presentate al Festival nel corso delle 70 edizioni, accompagnati da altri artisti. A parte la curiosità per le cover e gli accoppiamenti scelti, nella terza ... gqitalia

