Ricetta pancake senza latte e senza uova: veloci e gustosi (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il pancake è un dolce tradizionale dell’America Settentrionale, ma che negli ultimi anni si è diffuso anche in Europa come uno spuntino goloso. Paura di ingrassare? Ecco allora per voi la Ricetta light! Gli ingredienti: 150 grammi di farina, 50 g di zucchero, 200 g di acqua, 2 cucchiaini di olio extravergine d’oliva, 1 pizzico di sale, 1 cucchiaino di lievito per dolci. La preparazione è semplice e veloce: unite farina, lievito, zucchero e sale in una ciotola insieme all’acqua e alll’olio, mescolando con una frusta ed evitando la formazione di grumi. Riscaldate un padellino e versate tre cucchiai di pastella per ogni pancake. Quando è cotto dovrà staccarsi facilmente. L’importante è non esagerare poi con la marmellata o magari con la nutella. Ci vorranno solo 15 minuti e per le calorie ci aggiriamo intorno alle 200 contro le 250 della versione ... velvetgossip

beabjGX : Tutto normale fino a una mezz'oretta fa controllando la ricetta dei pancake e mi rendo conto di non avere né il lat… - benessereblogit : Pancake light, la ricetta per una colazione sana e golosa - Kalulu_it : Amate i #pancake? Se avete ordinato le #carote su -