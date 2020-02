Riccardo Fogli e sua moglie a La prova del cuoco, chi è il più fortunato tra i due? (Foto) (Di giovedì 6 febbraio 2020) Nella settimana sanremese per La prova del cuoco ospiti anche Riccardo Fogli e sua moglie Karin Trentini, in primo piano il loro amore dopo le ricette a cui hanno partecipato (Foto). Il cantante confida subito che lui evita di cucinare perché sua moglie non è mai contenta, lui invece è sempre contento quando cucina Karin. Interviene subito Elisa Isoardi a difesa della moglie: lui non si può lamentare perché Karin è bellissima e lui è fortunato. “Ma tu hai visto che bella e bona che è”. Non ha dubbi la conduttrice, insieme sono una bella coppia e insieme imparano grazie a Cinzia Fumagalli come si preparano le patate alla lionese. Bacchettata di continuo Karin e alla fine un bel 15 per Fogli e un 6 per sua moglie. Non potevano mancare le canzoni di Riccardo, la più famosa tra tutte, Storie di tutti i giorni e la canta anche in diretta a La prova del cuoco, la dedica a sua moglie ma sul ... ultimenotizieflash

