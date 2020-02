Previsioni Meteo, ultime ore di freddo: da domani temperature in forte aumento, la prossima settimana di nuovo +25°C al Sud (Di giovedì 6 febbraio 2020) L’Italia sta assaporando qualche ore d’Inverno: il maltempo da ieri colpendo il Sud con nevicate a bassa quota, temporali e venti impetuosi che purtroppo hanno provocato anche una vittima in Campania e temperature glaciali per l’effetto del wind-chill, e stamattina ha fatto decisamente freddo nelle minime anche al Nord, in pianura Padana, con -5°C a Soragna, -4°C a Lendinara, Suzzara, San Pietro in Trento, Novi di Modena, Carpi, Poggio Renatico e Poggio Rusco, -3°C a Conegliano, Castelfranco Emilia, Salsomaggiore e Isola Pescaroli, -2°C a Parma, Verona, Bolzano, Vicenza, Aosta, Modena, Reggio Emilia, Treviso, Asti, Alessandria, Ferrara e Trigolo, -1°C a Bologna, Novara, Pordenone, Piacenza e Cremona, 0°C a Padova, Mantova, Lodi e Bergamo. Questo freddo, però, ha le ore contate. Già domani, Venerdì 7 Febbraio, pur con delle minime ancora fredde e tipicamente ... meteoweb.eu

