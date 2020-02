Non succederà più: il testo della canzone di Claudia Mori cantata da Elettra Lamborghini e Myss Keta a Sanremo 2020 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Non succederà più: il testo della canzone di Claudia Mori cantata da Elettra Lamborghini e Myss Keta a Sanremo 2020 NON succederà PIÙ – Stasera, giovedì 6 febbraio 2020, al Festival di Sanremo 2020 va in scena la serata delle cover e dei duetti. I cantanti in gara portano la loro cover di una canzone che ha fatto la storia del Festival e con loro degli ospiti d’eccezione. Elettra Lamborghini, con Myss Keta, ha scelto di cantare Non succederà più, canzone di Claudia Mori. Di seguito il testo: TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2020 Che succede, che succede, che succede, che succede? Che succede, che succede, che succede, che succede? Quando ho bisogno di te succede che tu non ci sei Troppa fiducia rovina l’amore e adesso un mistero sei tu Non succederà più che torni alle tre E io mi addormento senza te Eppure lo sai che ho tanto bisogno d’amore ma Non succederà più ... tpi

Impi_G : @Superfly10Video @Cristiano @WeAreMessi se dovesse mai succedere anche Messi sarà un vecchio sopravvalutato, evasor… - Marti__boo : Tanto non succederà mai che mi risponda sono un clown che ci prova lo stesso - mikashands : RT @chvriehs: Elettra Lamborghini con Myss Keta cantano “NON SUCCEDERÀ PIÚ” il mio mood è giá questo #Sanremo2020 -