Maltempo in Sicilia: bufere di neve sull'Etna [VIDEO] (Di giovedì 6 febbraio 2020) Dopo un gennaio insolitamente mite, ieri è arrivata un'ondata di freddo al Sud Italia con neve soprattutto in diverse zone della Sicilia. I primi fiocchi sono caduti a Ragusa, ma anche a Nicolosi in provincia di Catania. Si sono registrate anche bufere di neve sull'Etna ieri 5 febbraio 2020, tra Nicolosi (quota 800 metri e temperatura di 0°C) e Rifugio Sapienza (quota 1900 metri e temperatura di -5°C): di seguito i VIDEO di Alex Coco.

DPCgov : ????Ancora venti di burrasca e freddo sull’Italia. Neve, anche a quote collinari, al Centro-Sud. Leggi l'avviso meteo… - DPCgov : ??????Ancora venti molto forti sull’Italia. Mareggiate lungo le coste esposte e neve fino a quote collinari su regioni… - robdeangeliss : Meteo, maltempo con freddo e vento di tramontana su Calabria e Sicilia -