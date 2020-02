Mafie in Veneto, 45 rinvii a giudizio per la “camorra di Eraclea”. L’ex vicesindaco sceglie il rito abbreviato insieme ad altre 24 persone (Di giovedì 6 febbraio 2020) VENEZIA – Vent’anni dopo i processi alla Mafia del Brenta, si farà in Veneto un nuovo maxi-processo per reati legati alle cosche, a dimostrazione di quanto reale sia l’infiltrazione criminale. In realtà si tratta di due distinti procedimenti, costole dell’inchiesta riguardante gli intrecci tra Camorra e politica nel Veneto Orientale, segnatamente a Eraclea e sul litorale adriatico. Il gup Andrea Battistuzzi ha rinviato a giudizio 45 dei 76 imputati per i quali nell’aula bunker di Mestre un mese fa era cominciata l’udienza preliminare. E così il prossimo 11 giugno il Tribunale di Venezia sarà chiamato a giudicare numerosi episodi relativi alle infiltrazioni camorristiche in Veneto, con accuse che vanno dall’associazione per delinquere di stampo mafioso all’estorsione, dallo spaccio di droga alla bancarotta e reati fiscali. Il processo, che dovrà ... ilfattoquotidiano

