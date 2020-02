LIVE Giorgi-Kontaveit 3-6, 6-4, 0-3 Fed Cup 2020 in DIRETTA: break dell’estone che prova la spallata decisiva (Di giovedì 6 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Un vincente e un doppio fallo da parte della Giorgi, in questo delicato quarto gioco del set decisivo. 3-0 Va in fuga la Kontaveit, che conferma il break! Situazione da “spalle al muro” per la Giorgi. 40-15 prova un colpo di coda col dritto la Giorgi. 40-0 Altro punto a referto per lei. 30-0 In totale fiducia ora la Kontaveit che fa male col suo rovescio alla rivale azzurra. 0-2 ALLA FINE Kontaveit PIAZZA IL break: ora servirà per confermarlo e allungare in questo terzo e decisivo set. 40-A Nuova palla break, su un overrule chiamato dall’arbitro. 40-40 Altro dritto della Giorgi: poderoso. 40-A Altra palla break. 40-40 Questa volta è vincente la soluzione di dritto. Nuovamente salva la marchigiana. 40-A Scappa via qui il dritto all’azzurra. Ancora palla break. 40-40 Parità ancora, la grinta della Giorgi. 40-A ... oasport

zazoomblog : LIVE Giorgi-Kontaveit 3-6 Fed Cup 2020 in DIRETTA: l’azzurra deve cedere il primo set alla rivale estone - #Giorgi… - zazoomblog : LIVE Giorgi-Kontaveit 1-2 Fed Cup 2020 in DIRETTA: partita imprevedibile altro break subito dall’azzurra! -… - zazoomnews : LIVE Giorgi-Kontaveit 1-2 Fed Cup 2020 in DIRETTA: partita imprevedibile altro break subito dall’azzurra! -… -