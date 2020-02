LIVE Cocciaretto-Malygina 6-1, 5-1 Fed Cup 2020 in DIRETTA: l’azzurra va a servire per il match! (Di giovedì 6 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Prima al corpo e match point. 30-30 Qui prende la mira e sfodera una risposta vincente l’estone. 30-15 Doppio fallo: un regalo anche da parte della Cocciaretto. 30-0 In “Out” la risposta di Malygina. 15-0 Nonostante un nastro negativo, l’azzurra riesce a ottenere il quindici (anche con l’aiuto della sua rivale). 5-1 NUOVO BREAK PER Cocciaretto, CHE ORA POTRA’ servire PER IL MATCH! 40-A Palla break: prova l’uno-due la Malygina, ma la palla finisce fuori e non di poco. 40-40 Parità. 40-30 Ora c’è una palla a favore della padrona di casa per accorciare le distanze. 30-30 Scambio lungo che premia l’azzurra: sbaglia nuovamente da fondocampo l’estone. 30-15 Servizio vincente della Malygina. 15-15 Un quindici a testa in questa ripresa. 4-1 Ancoraaaaaa, ace! Confermato il break da ... oasport

