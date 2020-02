L’incidente di Istanbul, l’areo spezzato fa impressione (Di giovedì 6 febbraio 2020) L'incidente aereo in TurchiaL'incidente aereo in TurchiaL'incidente aereo in TurchiaL'incidente aereo in TurchiaL'incidente aereo in TurchiaL'incidente aereo in TurchiaL'incidente aereo in TurchiaL'incidente aereo in TurchiaL'incidente aereo in TurchiaL'incidente aereo in TurchiaL'incidente aereo in TurchiaL'incidente aereo in TurchiaL'incidente aereo in TurchiaL'incidente aereo in TurchiaL'incidente aereo in TurchiaLe immagini con la luce del sole sono impressionanti quanto quelle notturne. È diviso a pezzi il Boeing 737 della compagnia turca Pegasus Airlines che è uscito di pista e si è spezzato durante le manovre di atterraggio. Nell’incidente aereo sono morte tre persone, tutti cittadini turchi, e 180 sono rimaste ferite di cui 4 in condizioni più gravi. L’aeroporto Sabiha Gokcen di Istanbul è stato riaperto sono la mattina dopo L’incidente. Il traffico aereo era stato ... vanityfair

ItalyinTurkey : Tutta la nostra solidarietà agli amici turchi per le due tragedie di ieri, le valanghe di Van e l'incidente aereo a… - LanzaFederico : RT @ItalyinTurkey: Tutta la nostra solidarietà agli amici turchi per le due tragedie di ieri, le valanghe di Van e l'incidente aereo a Ista… - gioalbarosa : RT @DUNDARKESAPLI: Turchia, aereo finisce fuori pista durante l’atterraggio all’aeroporto di Istanbul e si spezza in tre parti #aero #turch… -