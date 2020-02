Le previsioni meteo di venerdì 7 febbraio (Di giovedì 6 febbraio 2020) Le previsioni meteo di venerdì 7 febbraio – Cielo sereno al Nord, al Centro ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Al Sud bel tempo con possibili addensamenti solo su Puglia e Sicilia. Le previsioni meteo di venerdì 7 febbraio – Condizioni in deciso miglioramento sulla penisola italiana con ampi soleggiamenti che interesseranno quasi tutto il paese. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali ad eccezione di possibili addensamenti che interesseranno la Liguria Cielo sereno sulle regioni settentrionali con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Possibili addensamenti interesseranno solo la Liguria a partire dalla sera. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 14 gradi. Centro – Ampi soleggiamenti sulle regioni centrali, possibili addensamenti interesseranno solo la ... newsmondo

