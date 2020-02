IRPEF, i benefici per i lavoratori dipendenti (Di giovedì 6 febbraio 2020) È legge il taglio delle tasse sul lavoro: nel testo del decreto si conferma una riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori con reddito tra 26 mila e 40 mila euro, fascia successiva a quella già interessata a partire dal 2014 dal bonus 80 euro. Spiega oggi Il Messaggero che questi contribuenti si vedranno portare l’importo del beneficio da 80 a 100 euro mensili, per un totale di 1.200 euro l’anno. Per coloro che hanno un imponibile di 27-28 mila euro il bonus rappresenta di fatto un guadagno pieno, perché in precedenza non spettava. Al di sopra dei 28 mila euro invece l’intervento prende la forma di una detrazione d’imposta decrescente, che si azzera appunto ai 40 mila euro: questi contribuenti avranno quindi un beneficio che parte da 100 euro al mese per poi assottigliarsi progressivamente. Mentre il “trattamento integrativo” è già previsto dal decreto anche per i prossimi anni, la ... nextquotidiano

CarmelinaCarmi : #Irpef avara con le #famiglie: chi guadagna meno di 20.000€ lordi trae i maggiori benefici dalle aliquote ma fino a… - franzhyland : E perché, invece, i #lavoratoriautonomi con lo stesso reddito non solo non hanno benefici o sgravi ma sono anzi ves… -