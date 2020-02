Inter, Biraghi: «Mi ispiro a Maicon» – VIDEO (Di venerdì 7 febbraio 2020) L’esterno dell’Inter Biraghi ha ammesso di ispirarsi a Maicon, ex calciatore nerazzurro che a Milano ha conquistato il Triplete – VIDEO Cristiano Biraghi ha ammesso di ispirarsi al brasiliano Maicon, ex icona dell’Inter tra il 2006 e il 2012 e vincitore con la maglia nerazzurra dello storico Triplete. «Quando ero più piccolo mi piaceva Maicon anche se giocava a destra, poi crescendo non hai più un idolo e sei più realista. Ci sono tanti terzini bravi e cerchi di imitarli, ma Maicon è stato il mio modello», ha dichiarato. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

