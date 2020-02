Ida Platano e Riccardo Guarnieri ai ferri corti. Il messaggio social non lascia dubbi: questione di “corna”. (Di giovedì 6 febbraio 2020) Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno litigato, cosa è accaduto questa volta? La storia d’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri continua ad appassionare il pubblico a casa. A quanto pare, però, nelle ultime ore qualcosa è accaduto tanto che la Platano è arrivata a Uomini e Donne in lacrime. Solo poche settimane fa si parlava addirittura di fiori d’arancio e di mettere su una vera famiglia. Cosa è accaduto adesso? Nuova crisi per la coppia del Trono over Negli ultimi mesi Ida e Riccardo sembravano davvero felici. Nonostante non si vedessero più nello studio di Uomini e Donne, tramite le loro storie Instagram, le loro foto e alcuni gesti, il web non credeva di vederli di nuovo ai ferri corti. Ida nelle ultime settimane infatti, ha “illuso” tutti i suoi fan, dopo aver postato un’immagine in atelieur in abito da sposa. Molti, infatti, avevano creduto che la parrucchiera di ... kontrokultura

