Festival di Sanremo, pubblico in piedi per Gigi D’Alessio all’Ariston (Di giovedì 6 febbraio 2020) Una seconda serata scoppiettante per questa 70esima edizione del Festival si Sanremo. Si inizia con Fiorello travestito da Maria De Filippi che rompe il ghiaccio all’Ariston dove si stanno esibendo, uno dopo l’altro, 12 big in gara giudicati dalla giuria demoscopica. Tra i tanti ospiti attesi all’Ariston, la seconda serata sanremese si tramuta in partenopea quando entra in scena Gigi D’Alessio. Gigi D’Alessio al Festival di Sanremo L’ultima volta che avevamo visto Gigi D’Alessio sul palco come concorrente era dell’Ariston era il 2017. Un grande ritorno il suo in versione “ospite” in quel del Festival. Sui social l’attenzione si concentra sulla performance del cantante che ha incantato l’Ariston con acuti degni di lode. Per l’occasione Gigi D’Alessio ha deciso di portare sul palco uno dei suoi più grandi successi Non dirgli mai. Standing ovation per Gigi ... thesocialpost

