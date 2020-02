È morto Kirk Douglas, uno dei più grandi attori di Hollywood. Il figlio Michael: “Ti voglio bene papà” (Di giovedì 6 febbraio 2020) morto Kirk Douglas, attore di Spartacus e papà di Michael: ecco chi era È morto all’età di 103 anni Kirk Douglas, attore di successo nonché papà di Michael: ecco chi era l’interprete di pellicole indimenticabili quali Spartacus. A dare l’annuncio della morte di Kirk Douglas è stato proprio il figlio Michael, tra i più noti attori Hollywoodiani, sul suo profilo Facebook. “È con enorme tristezza che io e i miei fratelli annunciamo che Kirk Douglas ci ha lasciato oggi all’età di 103 anni – si legge nel post di Michael – Per il mondo era una leggenda, un attore dell’età d’oro del cinema, un attivista umanitario il cui impegno per la giustizia e le cause in cui credeva ha dato vita a un modello a cui tutti noi possiamo aspirare. “Ma per me e i miei fratelli Joel e Peter era semplicemente papà, per Caterina un meraviglioso padre, per ... tpi

