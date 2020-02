Diletta Leotta risponde alle critiche: “Consiglio un bravo chirurgo, mio fratello” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Durante il post Festival della prima serata di Sanremo il lungo discorso di Diletta Leotta sulla bellezza è stato molto criticato. Il suo monologo sul tempo che passa e la “bellezza che capita” ha raccolto numerose polemiche, anche solo per il fatto che è stato seguito da quello di Rula Jebreal. Vediamo insieme cosa è successo e come ha reagito Diletta Leotta. Diletta Leotta risponde alle critiche Le polemiche circa il lungo monologo fatto dalla Leotta sono state numerosissime, forse le più “dure” arrivano da Nunzia De Girolamo. Durante la “Vita in Diretta” la donna ha infatti affermato che il discorso di Diletta è stato banale ed ipocrita. Inoltre ha ribadito – come molti altri – che il monologo sulla bellezza fosse quasi fuori luogo paragonato a quello fatto dalla giornalista di origine palestinese. Come ha reagito Diletta Leotta alle ... velvetgossip

StefanoGuerrera : Come sempre: UN APPLAUSO AL FRATELLO CHIRURGO PLASTICO DI DILETTA LEOTTA #Sanremo2020 - trash_italiano : Diletta Leotta e Amadeus durante la prima serata di #Sanremo2020 - stanzaselvaggia : La bellezza capita. Come di sbagliare tutto. -