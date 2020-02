CorSport: Di Lorenzo è il giocatore più impiegato nella rosa del Napoli. Per lui 29 partite su 30 (Di giovedì 6 febbraio 2020) È Giovanni Di Lorenzo il più impiegato nella rosa del Napoli, scrive il Corriere dello Sport. Finora ha giocato 29 partite su 30. Gattuso lo ha schierato centrale per sopperire all’assenza di Koulibaly e al brutto momento della difesa del Napoli, con tutti gli infortuni che hanno penalizzato le scelte del tecnico da quando è arrivato sulla panchina azzurra. Martedì il difensore ha ricevuto un premio nel corso della nona edizione dell’Italian Sport Awards, a Castellammare e ha rilasciato alcune dichiarazioni. “Per me è davvero un premio importante. Sono molto contento, riceverlo dopo il primo anno in Serie A è una bella soddisfazione”. Di Lorenzo ha ringraziato i suoi ex compagni e anche il Napoli. “Ringrazio tutti, compresi i miei ex compagni e gli allenatori. Grazie a loro è arrivata la chiamata del Napoli. Non dobbiamo fermarci mai e soprattutto dobbiamo lavorare per crescere. Essere ... ilnapolista

