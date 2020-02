Coppa Italia femminile, via ai quarti di finale: tutte le sfide dell’andata (Di giovedì 6 febbraio 2020) Torna la Coppa Italia femminile. Via ai quarti della competizione, che si giocheranno da venerdì e domenica. tutte le sfide dell’andata Turno di pausa per il campionato di Serie A femminile, ma non si ferma il calcio. In questo weekend, infatti, torna la Coppa Italia. Dopo le sfide degli ottavi, giocate a dicembre, la competizione ricomincia con l’andata dei quarti, che inizieranno venerdì, con la prima gara, per terminare domenica. Ad aprire il turno, venerdì, sarà la sfida tra Florentia e Sassuolo. In campionato, all’andata, la sfida è terminata 3-0 per le neroverdi: le toscane, galvanizzate dal pari contro la Juve, cercheranno la rivincita. La Roma, invece, scenderà in campo contro il San Marino sabato pomeriggio. La squadra di Serie B, agli ottavi, è riuscita a battere il Verona e contro le giallorosse tenterà di proseguire l’impresa. Sempre nella giornata ... calcionews24

ASRomaFemminile : ?? Alle 19:30 su @RomaTV c'è Women's Weekly! ?? All'interno l'intervista a Valentina Casaroli in vista dell'andata d… - acmilan : Prepping for Saturday's Coppa Italia quarter-finals ???? Vismara: al lavoro verso i Quarti di #CoppaItaliaFemminile… - JuventusFCYouth : #Under19 | Il primo round finisce in parità 1??-1?? Il match report della gara d'andata delle semifinali di Coppa… -