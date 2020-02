Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sempre più presi al GF Vip 4, lei: “Dovrei buttarmi?” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Pare proprio che nella casa del Grande Fratello Vip 4 stia per nascere ufficialmente una coppia. Noi vi avevamo già avvisati perché il feeling tra i due era diventato davvero evidente agli occhi di tutti. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono sempre più vicini all’interno della casa più spiata d’Italia. Noi lo avevamo capito ma sono stati gli stessi concorrenti del reality show di Canale 5 ad ammettere il reciproco interesse. Nonostante ciò però pare che Paolo Ciavarro non voglia correre troppo con la Incorvaia: “Non c’è nessun tipo di fretta. Può succedere qualcosa e poi non va” ha infatti ha affermato Ciavarro Junior. GF Vip 4, Paolo Ciavarro cotto di Clizia Incorvaia: “Lo vedo, gli occhi parlano” Paolo Ciavarro ha ammesso il fatto che per lui Clizia Incorvaia sia una donna interessante ma il suo carattere lo spinge ad andarci ... ultimenotizieflash

trash_italiano : SARCINA CANTACI QUALCOSA SU CLIZIA INCORVAIA. #Sanremo2020 - MediasetPlay : Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro diventano sempre più intimi... in mezzo a domande tra la vita in Casa e cosa potr… - SaCe86 : Antonio Zequila e Clizia Incorvaia: il primo appuntamento: -