Chef Rubio contro Sanremo: «Sionisti ca*asotto: non avete mandato in onda Roger Waters» (Di giovedì 6 febbraio 2020) Chef Rubio ha dato la sua personalissima opinione su quanto accaduto nella prima serata del Festival di Sanremo. L’ex volto televisivo dei canali Discovery (attualmente in Palestina per un viaggio-reportage sulle aree di conflitto tra israeliani e palestinesi) si è espresso con parole molto dure, anche nei confronti dei monologhi andati in onda nella serata inaugurale del 4 febbraio, tra cui quello molto apprezzato di Rula Jebreal. LEGGI ANCHE > Cosa sappiamo del presunto ‘licenziamento’ di Chef Rubio da parte di Discovery Channel Chef Rubio si chiede perché non sia stato mandato in onda Roger Waters a Sanremo 2020 «Sanremo: discorsi retorici scritti da zappe e dove trovarli – ha scritto in un tweet -. L’unico che avrebbe potuto alzare il livello dell’infimo palinsesto italiano, manco l’avete mandato in onda. La riprova che i Sionisti sono dei cacasotto». Il ... giornalettismo

