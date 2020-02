Avanti un altro, Francesca Brambilla (Bona Sorte) derubata: “Sconvolta” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Francesca Brambilla (la Bona Sorte di Avanti un altro) derubata: “Sono sconvolta!” Avanti un altro è il programma più divertente della televisione italiana e i suoi protagonisti sono molto amati dal pubblico. Se delle liete notizie si gioisce, degli spiacevoli accadimenti non si può che provare solidarietà. Francesca Brambilla (la Bona Sorte) è stata derubata in pieno centro a Roma durante la serata di martedì. Sui social si è lasciata andare a un lungo sfogo denunciando lo stato in cui versa il Bel Paese dove i ladri gozzovigliano indisturbati minando la sicurezza dei cittadini: “Sono sconvolta, è successo in pieno centro! Possibile che nessuno abbia visto nulla? Questa è la sicurezza!”. Avanti un altro, parla la Bona Sorte: “Rubato tutto quello che avevo in macchina” “Mi hanno rubato tutto quello che avevo in macchina” ha ... lanostratv

