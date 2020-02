1950: il testo della canzone di Amedeo Minghi cantata da Rita Pavone a Sanremo 2020 (Di giovedì 6 febbraio 2020) 1950: il testo della canzone di Amedeo Minghi cantata da Rita Pavone a Sanremo 2020 1950 – Questa sera, giovedì 6 febbraio 2020, al Festival di Sanremo 2020 va in scena la serata delle cover e dei duetti. I cantanti in gara portano la loro cover di una canzone che ha fatto la storia del Festival e con loro degli ospiti d’eccezione. Rita Pavone, che per l’occasione sarà accompagnata da Amedeo Minghi, ha scelto la canzone proprio di Minghi, 1950. Di seguito il testo: TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI Sanremo 2020 Come profumi che gonna che bella che sei Che gambe che passi sull’asfalto di Roma Serenella, in questo vento di mare di pini, Nel nostro anno fra la guerra e il duemila. Dal conservatorio all’università La bicicletta non va E tu che aspetti me, Con i capelli in giù, io li carezzerò Seduti al nostro caffè, Serenella… La radio trasmetterà La canzone che ho pensato ... tpi

