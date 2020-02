Sanremo 2020, Gigi D’Alessio ospite della seconda serata del Festival (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sanremo 2020, Gigi D’Alessio ospite della seconda serata del 5 febbraio Gigi D’ALESSIO Sanremo 2020 – Questa sera, 5 febbraio 2020, va in onda la seconda serata del Festival di Sanremo, la popolare kermesse musicale giunta alla settantesima edizione. Tanti gli ospiti attesi anche in questo secondo appuntamento, dopo il record d’ascolti della prima puntata. Tra questi sicuramente Gigi D’Alessio, che torna sul palco dell’Ariston per festeggiare la sua carriera e celebrare i 20 anni dalla prima partecipazione che lo consacrò al grande pubblico con “Non dirgli mai“. LA DIRETTA della seconda serata DI TPI Era infatti il Festival di Sanremo del 2000 e il cantante napoletano otteneva un grande successo di pubblico e critica proprio grazie a quella canzone. Per l’occasione Gigi D’Alessio riproporrà sul palco di Sanremo il brano in una ... tpi

