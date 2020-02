Questa cassa di 7.275 anni è il più antico oggetto di legno costruito dall’uomo conosciuto (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Un team di ricerca internazionale guidato da scienziati della Repubblica Ceca ha datato una cassa di legno recuperata durante gli scavi per la costruzione di un'autostrada. Grazie alla datazione dendrocronologica e alla datazione al radiocarbonio è stato dimostrato che fu realizzata 7.275 anni fa; ciò la rende il più antico oggetto in legno costruito dall'uomo conosciuto, datato con certezza. fanpage

