Pedinata dall’ex accusa un malore, lo denuncia e lo fa arrestare dalla Polizia (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutidi Antonio Pisani Maddaloni (Ce) – Dopo aver reso un inferno la vita coniugale, ha continuato anche dopo la separazione a perseguitare l’ex moglie, pedinandola quotidianamente, impedendole di svolgere qualsiasi attività, rendendola vittima di un ulteriore incubo. Protagonista un 53enne di Marcianise (Caserta), che è stato arrestato dalla Polizia di Stato; l’uomo è finito al carcere di Santa Maria Capua Vetere con l’accusa di stalking. L’arresto è stato reso possibile dalla denuncia della vittima, una donna di 46 anni, che ha finalmente trovato il coraggio di raccontare le violenze fisiche e morali subite dall’ex marito. Per anni, durante la vita matrimoniale, la 46enne era stata vittima di continue percosse, umiliazioni e minacce, dovute spesso alla gelosia dell’uomo; ma per tutto il tempo vissuto con il marito, non aveva mai trovato la ... anteprima24

