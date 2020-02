Oroscopo della settimana dal 5 all’11 Febbraio: previsioni Antonio Capitani (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Oroscopo Antonio Capitani della prossima settimana: le previsioni astrali dal 5 all’11 Febbraio 2020 Anche oggi su Vanity Fair è possibile consultare la rubrica sull’Oroscopo settimanale dal 5 all’11 Febbraio di Antonio Capitani. In questa occasione l’astrologo ha rivelato che il segno zodiacale del Toro è il più fortunato della settimana sotto ogni punto di vista. Chi è nato sotto la stella dell’Ariete andrà incontro a una settimana non facilissima. E sempre in base alle previsioni astrali di Antonio Capitani dal 5 all’11 Febbraio 2020 per chi è nato sotto quest’ultima stella sarebbe opportuno non prendere decisioni troppo affrettate. Finalmente i nati sotto il segno del Sagittario avranno una settimana in cui avranno le tanto attese conferme in amore e nel lavoro. Altri sette giorni travagliati, invece, per i Gemelli, i quali dovranno faticare ... lanostratv

