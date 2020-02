Molesta ragazze e colpisce Carabiniere: 29enne in manette (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Roma – Infastidiva le studentesse dell’universita’ La Sapienza di Roma. Un ragazzo di 29 anni, ieri pomeriggio, e’ stato arrestato dai Carabinieri del nucleo operativo di Piazza Dante intervenuti nella sede distaccata dell’ateneo in circonvallazione Tiburtina. I militari allertati da alcune segnalazioni, hanno individuato il 29enne che alla loro vista, ha iniziato a dare in escandescenza e a urlare inveendo contro i Carabinieri. Quando il giovane ha colpito con un calcio una sedia e questa e’ finita contro un militare, il 29enne e’ stato braccato e immobilizzato. Per lui sono scattate le accuse di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Posto ai domiciliari ora si trova a disposizione dell’autorita’ giudiziaria. L'articolo Molesta ragazze e colpisce Carabiniere: 29enne in manette proviene da RomaDailyNews. romadailynews

