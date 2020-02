Marco Sentieri, giovani Sanremo 2020: “Ho provato sofferenza” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sanremo, Marco Sentieri in gara tra le Nuove Proposte: “Da ragazzino ho provato tanta sofferenza” Si esibirà stasera per la prima volta sul palco del Teatro Ariston di Sanremo Marco Sentieri, in gara tra i giovani con la canzone “Billy Blu”, il cui testo è stato pubblicato la settimana scorsa sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni. Sul settimanale in questione Marco Sentieri, parlando del suo brano “Billy Blu” del Festival di Sanremo 2020, ha raccontato: Nella canzone c’è la sofferenza che ho provato da ragazzino per via del bullismo, ma oggi voglio parlare ai carnefici più che alle vittime. “Dopo così tanti anni di serate nei posti più disparati della mia Campania, arrivando a Sanremo ho capito di aver seminato bene” ha sottolineato inoltre. Marco Sentieri al Festival di Sanremo 2020, sezione Nuove Proposte: il testo della canzone ... lanostratv

