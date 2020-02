Germania: via libera ai fumogeni negli stadi prima degli incontri di calcio (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Mentre in Italia si tenta di debellare l’usanza, sopratutto delle curve, dell’utilizzo di fumogeni negli impianti sportivi durante le manifestazioni, dalla Germania arriva il via libera all’utilizzo degli stessi prima degli incontri di calcio. Solo pochi giorni fa è stato sequestrato a Napoli, prima della gara di Coppa Italia contro il Perugia, materiale pirotecnico tra cui fumogeni, mentre proprio martedì la DFB, la federazione calcistica tedesca, ha concesso a dieci tifosi dell’Amburgo il permesso di lanciare fumogeni prima della partita della loro squadra contro Karlsruhe dell’8 febbraio, secondo quanto riportato da Ap. Una rivoluzione nel mondo del tifo organizzato, che non sarà certamente apprezzato dalla UEFA da sempre ferma oppositrice dell’utilizzo degli stessi, tanto che il capo della commissione UEFA che si occupa della sicurezza negli stadi, Michael ... ilnapolista

