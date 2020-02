Consigliere Pd: Governo e Mef salvano Casa Donne (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Roma – “Un emendamento della maggioranza di Governo dentro il Milleproroghe salvera’ la Casa Internazionale delle Donne attraverso il fondo per le esigenze indifferibili del ministero dell’Economia. Salvera’, perche’ nonostante l’atteggiamento trionfalistico in cui si e’ subito lanciata la sindaca Raggi con un tweet, la proposta di emendamento e’ ancora in discussione in commissione. Speriamo sia votato a breve, perche’ tutti ci auguriamo che l’attivita’ della Casa Internazionale delle Donne possa proseguire e per questo vanno ringraziati quanti in queste ore si sono spesi per questo importante risultato. Raggi e la sua maggioranza facciano mea culpa per quanto non hanno fatto in questi mesi”. Cosi’ in una nota le Consigliere capitoline dem Giulia Tempesta, Valeria Baglio e Ilaria Piccolo. L'articolo ... romadailynews

gadmeischia : Ida Trofa | Confermata la nomina del Commissario Carlo Schilardi. Carlo Schilardi, Consigliere di Stato ed ex prefe… - francychicca621 : @Clapich @AntonelloAng @salvinimi_ @EnricoPiccinel1 E allora? Il figlio 20enne era membro del governo, del parlamen… - SassiLive : GOVERNO REGIONALE, CONSIGLIERE QUARTO: “BARDI HA BISOGNO DEL SOSTEGNO DI TUTTI I LUCANI” -