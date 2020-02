Capitan Findus: è morto Giovanni Cattaneo, star degli spot (Di mercoledì 5 febbraio 2020) È morto Giovanni Cattaneo, primo e storico volto di Capitan Findus, celebre protagonista degli spot nel anni '70: aveva 84 anni. È morto Giovanni Cattaneo, il Capitan Findus** degli spot anni '70 e '80. Il suo volto ha accompagnato generazioni di spettatori, ormai affezionati al protagonista delle famosissime campagne promozionali dei bastoncini di pesce. Aveva 84 anni e purtroppo da anni viveva in una situazione di disagio economico. La scomparsa di Giovanni Cattaneo avviene infatti nell'istituto geriatrico Piero Redaelli di Milano, al quale è approdato dopo anni trascorsi in una piccola casa popolare in zona Corvetto. Nel cuore ha sempre portato la gioia dell'essere riconosciuto per strada e chiamato Capitano, anche nei momenti più difficili della sua vita, precipitata dopo una ... movieplayer

LaStampa : È morto il primo capitan Findus - repubblica : Addio al primo Capitan Findus degli spot anni Settanta: Giovanni Cattaneo scomparso a Milano, aveva 84 anni [aggior… - SkyTG24 : Addio al primo ‘Capitan Findus’, è morto Giovanni Cattaneo -