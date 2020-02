Bloodborne: un modder scopre qualcosa di più sul personaggio iniziale del gioco (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La versione iniziale di Bloodborne ha molto più senso ora grazie alle scoperte di un modder. Nei primi minuti del gioco, ci viene offerto un breve filmato con un personaggio che non possiamo rivedere per il resto della storia.L'NPC in questione spiega come il ministero del sangue può risolvere tutti i nostri problemi e chiede alcuni dettagli per redigere un contratto. Dopo aver creato il nostro personaggio, la scena riprende, ma in questo modo non scopriamo più nulla del misterioso NPC.Il noto modder Lance McDonald non solo ha trovato una versione precedente dell'inizio del gioco, ma è anche riuscito a far rinascere l'NPC. Secondo le sue scoperte, questo personaggio viene chiamato Ministro del Sangue e ha svolto un ruolo più importante nello sviluppo del gioco. In primo luogo, il dialogo tagliato elabora la natura estranea del nostro personaggio. Presumibilmente, il protagonista è ... eurogamer

