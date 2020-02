Atletico Madrid, riecco Diego Costa: in campo dopo due mesi e mezzo (Di giovedì 6 febbraio 2020) L’Atletico Madrid può sorridere: Diego Costa è tornato ad allenarsi in gruppo dopo due mesi e mezzo L’Atletico Madrid riabbraccia finalmente Diego Costa dopo due mesi e mezzo di assenza dai campi a causa di un’ernia cervicale. L’attaccante si è allenato oggi, per la prima volta, agli ordini del tecnico Diego Simeone. L’obiettivo dell’attaccante spagnolo è quello di recuperare la perfetta condizione fisica in vista della partita di Champions League contro il Liverpool del prossimo 18 febbraio. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

