Spagna.Igor il russo,condanna a 21 anni

Norbert Feher,noto come 'il' è statoto dal Tribunale di Teruel,in,a 21per il tentato omicidio di 2 persone,a dicembre '17 In primavera inizierà un altro processo nel quale l'uomo è imputato per gli omicidi di 3 persone - un agricoltore e 2 agenti della della Guardia civil. In Italia lo attende il processo d'appello, a Bologna, per i 2 omicidi dell'aprile 2017 fissato il prossimo 27 maggio, per i quali in primo grado è statoto all'ergastolo.(Di martedì 4 febbraio 2020)