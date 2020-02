Sono le Venti (Nove), Faraone (Iv) sulla prescrizione cita il caso Tortora. Gomez: ‘Non c’entra nulla, lui fu assolto in secondo grado’ (Di martedì 4 febbraio 2020) Scambio acceso a Sono le Venti tra Davide Faraone, esponente di Italia Viva, e il conduttore Peter Gomez sul tema della prescrizione. “Non Sono solo i 5 stelle a pensarla così, tutte le associazioni dei familiari delle vittime, come la strage di Viareggio, Rigopiano il terremoto dell’Aquila. Tutti sostengono che il sistema della prescrizione vada cambiato, e che l’idea di Bonafede vada bene”, spiega Gomez al senatore. “Potrei elencare tutti quelli che dicono che il cambiamento di Bonafede non va bene, per primi tutti quelli che finiscono in carcere ma poi risultano innocenti. Ma siccome voglio evitare il derby di due vittime, credo che la riforma vada valutata nel merito”, risponde il renziano. “Se uno viene arrestato ingiustamente, la prescrizione non c’entra nulla. Che si prescriva o meno non cambia nulla”, ribatte però il ... ilfattoquotidiano

