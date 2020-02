Sanremo 2020 Rula Jebreal: «Violenza sulle donne tema apartitico» (Di martedì 4 febbraio 2020) «Sono davvero felice di essere qui. Vorrei parlare di un’emergenza nazionale e internazionale». Rula Jebreal, giornalista e scrittrice, a poche ore dall’inizio di Sanremo 2020 parla del monologo che la vedrà protagonista sul palco dell’Ariston. «Mentre ne parlo – spiega in conferenza stampa accanto ad Amadeus – ci sono molte donne messe in prigione solo perché chiedono il diritto al voto, come in Arabia Saudita. Quello della Violenza sulle donne è un tema apartitico e culturale». Sanremo 2020 Rula Jebreal: «Le critiche mi hanno aiutato a fare meglio» «Amadeus – ha detto la giornalista- ha subito ha abbracciato l’idea, e lo ringrazio tantissimo». Parlando di quello che dirà stasera sul palco, la Jebreal ha poi accennato alla figlia: «Sono felice di parlare davanti a mia figlia, perché dirò delle cose che non ho mai detto nemmeno a me stessa ... urbanpost

