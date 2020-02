Sanremo 2020, Amadeus e Fiorello: “Quella notte folle a Ibiza” (Di martedì 4 febbraio 2020) Dopo le polemiche che hanno travolto Amadeus il suo amico Rosario Fiorello ha stemperato il clima a Sanremo raccontando un simpatico aneddoto sul loro passato, e in particolare su una loro vacanza a Ibiza. Amadeus e Fiorello a Ibiza Che Amadeus e Fiorello fossero amici da moltissimi anni è cosa nota, e del resto lo stesso direttore artistico della 70esima edizione del Festival di Sanremo ha dichiarato di voler accanto a sé – durante la kermesse – il suo grande amico, Fiorello. Dopo le polemiche che lo hanno travolto è stato proprio lo showman siciliano a stemperare l’atmosfera raccontando un aneddoto per “difendere” il suo collega: “Eravamo al Q di Ibiza, uno dei posti più trasgressivi di tutte le epoche”, ha iniziato a raccontare Fiorello in conferenza stampa, arrivando a rivelare che avrebbe sorpreso Amadeus mentre danzava in discoteca insieme ... notizie

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - Paoletta_F : #Sanremo2020, @MarroneEmma ospite del Nutella Stage in Piazza Colombo - ZuccheroSugar : ???? ?????????????? ???? ????????... Zucchero super ospite del Festival di Sanremo 2020 mercoledì 5 febbraio. #Sanremo2020 #DOC… -