Prevalle, scomparso Nicola Gosetti: nessuna notizia del 36enne da oltre un mese (Di martedì 4 febbraio 2020) È scomparso nel nulla da oltre un mese Nicola Gosetti, 36 anni, residente con i genitori e il fratello a Prevalle, in provincia di Brescia. La famiglia ne ha denunciato la scomparsa ai carabinieri, che sono al lavoro per rintracciarlo. L'ipotesi più accreditata al momento è quella di un allontanamento volontario, anche se non se ne conoscono le cause. milano.fanpage

